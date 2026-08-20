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Arrendamiento a largo plazo propiedad en Xhafzotaj, Albania

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4 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Sallmonaj, Albania
Casa 4 habitaciones
Sallmonaj, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 2
La villa se encuentra en una zona tranquila de Shijak cerca de la intersección de 4 vías. Es…
$752
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Producción 110 m² en Rreth, Albania
Producción 110 m²
Rreth, Albania
Área 110 m²
Se ofrece un almacén moderno y funcional para alquiler, situado en una zona muy accesible y …
$410
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Propiedad comercial 250 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 250 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 250 m²
Piso 2
Los locales están situados en el segundo piso por la carretera principal en la carretera Tir…
$1 397
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AFS Real Estate Management
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Parcelas en Sallmonaj, Albania
Parcelas
Sallmonaj, Albania
Área 10 000 m²
La parcela está situada en el borde de la carretera principal de la carretera Durres - Tiran…
$11 538
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