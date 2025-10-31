Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Tirana Municipality
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Propiedad cerca del lago

Villas del lago en venta en Tirana Municipality, Albania

Tirana
5
Farke
58
Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Villa 4 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 241 m²
Villa with a view of Lake Farka - Swan Lake Residence - for sale! Swan Lake Residence is …
$549,157
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Tirana Municipality, Albania

con Garaje
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir