Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Tirana Municipality
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Sala de conferencias

Arrendamiento a largo plazo Salas de conferencias en Tirana Municipality, Albania

Sala de conferencias Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Sala de conferencias 2 054 m² en Tirana Municipality, Albania
Sala de conferencias 2 054 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 21
Dormitorios 21
Nº de cuartos de baño 25
Área 2 054 m²
Número de plantas 5
Multi-functional apartment for rent at the former last station of New Tirana. The building h…
$18,635
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir