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Villas con Terraza en venta en Condado de Tirana, Albania

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Tirana
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Bashkia Kavaje
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1 propiedad total found
Villa 10 habitaciones en Mjull Bathore, Albania
Villa 10 habitaciones
Mjull Bathore, Albania
Habitaciones 10
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 471 m²
Número de plantas 3
Tranquility. Privacy. Real luxury. B99 Group offers for sale 6 modern villas in Mjull-Bat…
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Parámetros de las propiedades en Condado de Tirana, Albania

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