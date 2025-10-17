Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Condado de Tirana
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vistas al mar

Villas del mar en venta en Condado de Tirana, Albania

Tirana
3
Tirana Municipality
58
Farke
49
Bashkia Kavaje
13
Villa 7 habitaciones en Golem, Albania
Villa 7 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Número de plantas 4
🏘Elite villa for sale with sea view, on Golem hill, structured area with luxury villa reside…
$758,118
Parámetros de las propiedades en Condado de Tirana, Albania

con Garaje
con Jardín
con Piscina
con Vista al lago
Baratos
De lujo
