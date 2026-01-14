Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Shkodër, Albania

apartamentos
4
casas independientes
4
8 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Shkoder Municipality, Albania
Apartamento 1 habitación
Shkoder Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Piso 9/10
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodra! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$187,785
Apartamento 3 habitaciones en Shkoder Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Shkoder Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Piso 4/10
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodra! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$265,931
Dúplex 3 habitaciones en Shkoder Municipality, Albania
Dúplex 3 habitaciones
Shkoder Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Piso 1/11
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodër! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$199,449
Sky ApartmentsSky Apartments
Apartamento 3 habitaciones en Shkoder Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Shkoder Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 5/11
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodër! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$215,194
Apartamento 2 habitaciones en Shkoder Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Shkoder Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Piso 1/10
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodra! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$293,924
Dúplex 3 habitaciones en Shkoder Municipality, Albania
Dúplex 3 habitaciones
Shkoder Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 4/11
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodra! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$214,611
AtlantaAtlanta
Dúplex 4 habitaciones en Shkoder Municipality, Albania
Dúplex 4 habitaciones
Shkoder Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Piso 1/11
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodër! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$223,942
Dúplex 2 habitaciones en Shkoder Municipality, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Shkoder Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 8/11
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodër! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$118,386
Parámetros de las propiedades en Shkodër, Albania

