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Propiedades residenciales en venta en Saranda, Albania

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apartamentos
86
casas independientes
5
91 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Gjashte, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Gjashte, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 3/8
Situado en una de las zonas más deseables de Sarandë, este hermoso apartamento de 2 dormitor…
$345,941
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Saranda, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Saranda, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Piso 5/8
Apartamento de un dormitorio con vistas al mar en venta en Saranda.Este apartamento de 1 dor…
$240,167
VAT
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Apartamento 3 habitaciones en Saranda, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Saranda, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 3/7
Descubre este hermoso apartamento de una habitación en venta en Saranda, perfectamente situa…
$199,184
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Saranda Elite's Realty Group
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Gjashte, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Gjashte, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Piso 3/7
✅ Precio: 1550 Euro/M2✅ Ubicación: 5th Street, Sarande✅ Superficie total: 104.1m2✅ Superfici…
$190,124
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NEXT REAL ESTATE
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Apartamento 3 habitaciones en Gjashte, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Gjashte, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Piso 3/8
Apartamento en un complejo de lujo en primera línea, Sarandë.
$233,752
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Lux-Albania Home
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Apartamento 3 habitaciones en Gjashte, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Gjashte, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Piso 7/7
Apartment for sale in Saranda, positioned in an accessible and favorable area. - Area: 103 m…
$244,589
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Villa 5 habitaciones en Cuke, Albania
Villa 5 habitaciones
Cuke, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 190 m²
Número de plantas 2
Villa en venta en pequeño pueblo turístico en Saranda,AlbaniaVilla está en primera línea con…
$1,02M
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Apartamento 2 habitaciones en Saranda, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Saranda, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Piso 5/8
Apartamento de un dormitorio con vistas al mar en venta en Saranda.Este apartamento de 1 dor…
$264,469
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Ático Ático 2 habitaciones en Cuke, Albania
Ático Ático 2 habitaciones
Cuke, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 251 m²
Piso 5/5
Ubicación:El apartamento está situado en la calle Butrint, una de las zonas más favoritas de…
$583,942
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Ático Ático 5 habitaciones en Saranda, Albania
Ático Ático 5 habitaciones
Saranda, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 392 m²
Piso 6/6
Sky Beachfront Penthouse en SarandaABOVE ALL ELSEPonte en la azotea justo después del amanec…
$867,759
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Saranda Elite's Realty Group
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Apartamento en Saranda, Albania
Apartamento
Saranda, Albania
Área 90 m²
Piso 7
El apartamento está situado en la séptima planta de un edificio bien gestionado en Saranda.E…
$236,773
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Investment Realty Group
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Apartamento 3 habitaciones en Gjashte, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Gjashte, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
✅ Precio: 187.000 Euro✅ Ubicación: Detrás de Hotel “Butrinti”, Sarande✅ Zona: 105.5m2✅ Proce…
$215,763
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NEXT REAL ESTATE
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Apartamento 5 habitaciones en Saranda, Albania
Apartamento 5 habitaciones
Saranda, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Piso 4/4
Edificio con 3 apartamentos en Saranda, a 200 m del mar con una superficie neta de 190 m2. D…
$349,910
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Ático Ático 2 habitaciones en Saranda, Albania
Ático Ático 2 habitaciones
Saranda, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Piso 6/6
Residencia Urban Verde13 Apartamento disponible, apartamentos de 2 dormitorios y apartamento…
$184,242
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Apartamento 2 habitaciones en Saranda, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Saranda, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Piso 6/8
Apartamento de un dormitorio con vistas al mar en venta en Saranda.Este apartamento de 1 dor…
$264,585
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Apartamento 2 habitaciones en Gjashte, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Gjashte, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Piso 2/7
Apartament Buze Detit Ne Sarande! Apartamenti ndodhet ne nje objekt te sapo perfunduar me p…
$291,177
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Estudio 2 habitaciones en Gjashte, Albania
Estudio 2 habitaciones
Gjashte, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 2/7
✅ Precio: 1600 Euro/M2✅ Ubicación: 5th Street, Sarande✅ Superficie total: 44,4m2✅ Superficie…
$83,706
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NEXT REAL ESTATE
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Apartamento 2 habitaciones en Saranda, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Saranda, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Piso 5/8
Apartamento de un dormitorio con vistas al mar en venta en Saranda.Este apartamento de 1 dor…
$241,996
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Apartamento 3 habitaciones en Gjashte, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Gjashte, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Piso 5/6
Apartamento de dos dormitorios en ventaUbicación:El apartamento está situado en la calle Ske…
$237,462
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Apartamento 3 habitaciones en Saranda, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Saranda, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 1/5
Okazion - Apartamento 2+1 En Sarande!En uno de los proyectos más nuevos y especiales en Sara…
$154,532
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Apartamento 2 habitaciones en Cuke, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Cuke, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 99 m²
Piso 4/5
Ubicación:El apartamento está situado en la calle Butrint, una de las zonas más favoritas de…
$231,333
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Apartamento 1 habitación en Saranda, Albania
Apartamento 1 habitación
Saranda, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Número de plantas 6
Modern Apartment for Sale - Excellent Investment Opportunity in Saranda A modern 48 m apart…
$120,729
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Apartamento 2 habitaciones en Saranda, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Saranda, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Piso 6/8
Apartamento de un dormitorio con vistas al mar en venta en Saranda.Este apartamento de 1 dor…
$161,186
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Apartamento 2 habitaciones en Cuke, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Cuke, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Piso 4/5
Ubicación:El apartamento está situado en la calle Butrint, una de las zonas más favoritas de…
$500,373
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Apartamento en Gjashte, Albania
Apartamento
Gjashte, Albania
Área 105 m²
En una de las ciudades más visitadas para el turismo de verano, una oportunidad de oro para …
$215,638
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Apartamento 3 habitaciones en Gjashte, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Gjashte, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Piso 5/7
✅ Precio: 1600 Euro/M2✅ Ubicación: 5th Street, Sarande✅ Superficie total: 102.7m2✅ Superfici…
$193,617
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Apartamento 1 habitacion en Saranda, Albania
Apartamento 1 habitacion
Saranda, Albania
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 6/6
Un raro apartamento de planta superior en venta en Saranda, situado en la zona muy convenien…
$188,126
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Saranda Elite's Realty Group
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Apartamento 3 habitaciones en Saranda, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Saranda, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Piso 5
Spacious, bright 2+1 apartment with sea view is for sale in the city of Saranda. The apartme…
$213,448
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CACTUS | Real Estate
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Apartamento 3 habitaciones en Cuke, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Cuke, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Piso 2
✅ Precio: 2850 Euro/m2 (333,592 Euro)✅ Ubicación: Sarande, Vlore✅ Superficie total: 117.05m2…
$387,842
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Apartamento 5 habitaciones en Saranda, Albania
Apartamento 5 habitaciones
Saranda, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Piso 3/5
Sea Melody, un impresionante apartamento en venta en Saranda, Albania. Este apartamento de 1…
$342,284
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