Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Qerret
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Qerret, Albania

;
Villa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Bashkia Puke, Albania
Villa 6 habitaciones
Bashkia Puke, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 202 m²
Piso 3
El Quarter Beach es uno de los lugares de interés turístico más populares y no sólo en veran…
$1,09M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Villa en Golem, Albania
Villa
Golem, Albania
Área 228 m²
Número de plantas 2
For Sale: Land + Two-Storey Building in Qerret Village, Kavaja 💶 Price: €320,000 📐 Land …
$372,656
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Century 21 Eon
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Villa 3 habitaciones en Golem, Albania
Villa 3 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 153 m²
Número de plantas 2
Villas de lujo en venta en Qerret, cerca de los pinosDescubra un exclusivo complejo de villa…
$469,942
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Al Imobiliare
Idiomas hablados
English
TekceTekce
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir