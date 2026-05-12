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Casas en la montaña en Venta en Qender Vlore, Albania

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1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Sherishte, Albania
Casa 4 habitaciones
Sherishte, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 000 m²
Número de plantas 2
Casa de dos plantas con patio privado en venta en Vlore, Albania. ¿Cansado del ajetreo de la…
$294,825
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Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Qender Vlore, Albania

con Jardín
con Terraza
Baratos
De lujo
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