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Casas con garaje en Venta en Qender Vlore, Albania

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1 propiedad total found
Villa 7 habitaciones en Kanine, Albania
Villa 7 habitaciones
Kanine, Albania
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Número de plantas 2
Villa con jardín privado en venta en Kanina, Vlora, Riviera albanesa. Situada en las colinas…
$345,941
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Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Qender Vlore, Albania

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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