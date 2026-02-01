Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Qender Vlore
  4. Residencial
  5. Bungalow

Bungalow en venta en Qender Vlore, Albania

Bungalow Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Kanine, Albania
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Kanine, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 450 m²
Número de plantas 1
Casa privada con vistas al mar en venta en Kanina, Vlore, Albania. Ubicada en las colinas, a…
$232,675
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Babice e Madhe, Albania
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Babice e Madhe, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 592 m²
Número de plantas 1
Casa tipo bungalow con patio privado y vistas al mar en venta en Babice e madhe, Vlore, Alba…
$139,685
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Sherishte, Albania
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Sherishte, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 398 m²
Número de plantas 1
Casa particular en venta en el pueblo de Sherishta, Vlore, Albania. Un pueblo tranquilo, ver…
$174,606
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
NicoleNicole
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Qender Vlore, Albania

con Jardín
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir