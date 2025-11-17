Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Kavaje
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Garaje

Casas con garaje en Venta en Bashkia Kavaje, Albania

villas
11
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 7 habitaciones en Golem, Albania
Villa 7 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Número de plantas 4
🏘Elite villa for sale with sea view, on Golem hill, structured area with luxury villa reside…
$758,118
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Bashkia Kavaje, Albania

con Jardín
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir