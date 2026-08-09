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Propiedades residenciales en venta en Bashkia Kavaje, Albania

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apartamentos
1100
casas independientes
61
1 161 propiedad total found
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Golem, Albania
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Número de plantas 5
🏖 Complejo residencial en Golem - a sólo 300 m del mar📍 UbicaciónEl complejo se encuentra en…
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Golem, Albania
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Número de plantas 5
🏖 Complejo residencial en Golem - a sólo 300 m del mar📍 UbicaciónEl complejo se encuentra en…
$61,718
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 5
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Número de plantas 5
🏖 Complejo residencial en Golem - a sólo 300 m del mar📍 UbicaciónEl complejo se encuentra en…
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Golem, Albania
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Número de plantas 5
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Nº de cuartos de baño 1
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Número de plantas 5
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$59,045
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Nº de cuartos de baño 1
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Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
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$52,137
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
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$54,254
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Apartamento 1 habitación en Golem, Albania
Apartamento 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Número de plantas 13
Rezidenca Tiktaalik – Premium Seaside Residential Project, Qerret, DurrësConstrucción Inicio…
$87,682
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Apartamento 3 habitaciones en Golem, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Piso 2/6
🏡 Vizion Residence en Golem — su paso confiable hacia la vida costeraLa construcción ya ha c…
$106,499
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Estudio 1 habitación en Golem, Albania
Estudio 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 6
🏡 Vizion Residence en Golem — su paso confiable hacia la vida costeraLa construcción ya ha c…
$71,905
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Estudio 1 habitación en Golem, Albania
Estudio 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 2/5
Estudio en venta en Mali i Robit, Durres!Venta: un estudio situado a sólo 30 metros de la pl…
$87,185
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Estudio 1 habitación en Golem, Albania
Estudio 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Número de plantas 6
🏡 Vizion Residence en Golem — su paso confiable hacia la vida costeraLa construcción ya ha c…
$84,444
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Estudio 1 habitación en Golem, Albania
Estudio 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
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🏡 Vizion Residence en Golem — su paso confiable hacia la vida costeraLa construcción ya ha c…
$77,218
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Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 2/8
El apartamento está situado en la zona de Shkembi i Kavajas, en la segunda planta de un nuev…
$163,688
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Apartamento 2 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Piso 5/6
🏝 Blue Horizon — ¡Tu Haven privado junto al mar!Soñando con la vida junto al mar, donde cada…
$95,431
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Piso 5/6
🏝 Blue Horizon — ¡Tu Haven privado junto al mar!Soñando con la vida junto al mar, donde cada…
$87,478
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Golem, Albania
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Piso 4/6
🏝 Blue Horizon — ¡Tu Haven privado junto al mar!Soñando con la vida junto al mar, donde cada…
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Golem, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 3/6
Maravilloso apartamento 1+1 en la segunda planta en Golem, Durrës, en venta, con una superfi…
$103,556
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Golem, Albania
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 3/6
Maravilloso apartamento 1+1 en la segunda planta en Golem, Durrës, en venta, con una superfi…
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Golem, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 3/6
El apartamento es de la tipología 1+1, organizada en un pasillo de entrada que permite la di…
$84,381
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Estudio en Bashkia Durres, Albania
Estudio
Bashkia Durres, Albania
Área 56 m²
Piso 15/25
Estudio con vista al mar en la primera línea en la zona de Shkëmbi i Kavajës!Un luminoso apa…
$77,848
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Apartamento 1 habitación en Golem, Albania
Apartamento 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 5
Tenemos un apartamento de 1+1 en venta, Mali Robit, GolemInformación sobre el apartamento:• …
$122,159
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Parámetros de las propiedades en Bashkia Kavaje, Albania

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
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