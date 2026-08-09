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Restaurantes en venta en Bashkia Kavaje, Albania

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Restaurante, cafetería 144 m² en Golem, Albania
Restaurante, cafetería 144 m²
Golem, Albania
Área 144 m²
Tenemos un restaurante Bar en venta en la zona de Mali Robit, Golemi.Información sobre el me…
$411,199
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Agencia
Future Home Invest
Idiomas hablados
English, Español, Italiano, Türkçe
Restaurante, cafetería 288 m² en Golem, Albania
Restaurante, cafetería 288 m²
Golem, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 3
Área 288 m²
Piso 1
El restaurante está situado en la planta baja de un complejo situado en Golem, cerca del mar…
$541,460
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Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
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