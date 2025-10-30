Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Kavaje
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Terraza

Apartamentos con Terraza en venta en Bashkia Kavaje, Albania

áticos
11
apartamentos de varios niveles
21
estudios
17
1 habitación
181
Mostrar más
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Golem, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Número de plantas 3
For sale 1+1 apartment with a with terrace 73 sq.m in the Golem area only 100 meters from th…
$174,814
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
CACTUS|Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Bashkia Kavaje, Albania

con Jardín
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir