Tiendas en venta en Kamez Municipality, Albania

bienes raíces comerciales
5
Tienda Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Tienda 36 m² en Kamez Municipality, Albania
Tienda 36 m²
Kamez Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Número de plantas 13
Service unit for sale with a net area of 35.60 m², located in one of the most frequented and…
$120,136
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
