Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Fushe Kruje
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Fushe Kruje, Albania

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Kruja, Albania
Apartamento 4 habitaciones
Kruja, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Piso 8/9
El apartamento está situado en la octava planta de un edificio muy bueno y de calidad con as…
$248,105
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir