Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Fushe Kruje
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Fushe Kruje, Albania

1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Kruja, Albania
Apartamento 4 habitaciones
Kruja, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Piso 8/9
El apartamento está situado en la octava planta de un edificio muy bueno y de calidad con as…
$248,105
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir