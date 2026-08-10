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Propiedades residenciales en venta en Bashkia Fier, Albania

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casas independientes
3
3 propiedades total found
Casa en Levan, Albania
Casa
Levan, Albania
Área 93 m²
✅ Precio: 70.000 Euro✅ Ubicación: Hoshtime, Vlore✅ Superficie terrestre: 300 m2✅ Superficie …
$84,109
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Casa en Sheq i Madh, Albania
Casa
Sheq i Madh, Albania
Área 312 m²
🏢 3-STORY BUILDING FOR SALE – SHEQ I MADH, FIER💰 PRECIO TOTAL: 150.000 EURO📐 Superficie tota…
$175,298
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Villa 6 habitaciones en Sheq i Vogel, Albania
Villa 6 habitaciones
Sheq i Vogel, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 283 m²
Número de plantas 2
clear     1 391 / 5 000 Rezultatet e përkthimit Rezultati i përkthimit 🔑🏘 …
$207,625
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Parámetros de las propiedades en Bashkia Fier, Albania

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