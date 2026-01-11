Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo dúplex en Farke, Albania

2 propiedades total found
Dúplex 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Piso 1/2
For rent: Duplex 2+1+2+ Laundry at the Residence "Kodra e Diellit 2". The duplex is organiz…
$1,398
por mes
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Dúplex 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 4/5
• Modern duplex 2+1+2 bathrooms for rent near Kodra e Diellit Residence. The apartment is ne…
$1,747
por mes
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
