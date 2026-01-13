Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Áticos en Venta Farke, Albania

Ático Ático 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 106 m²
Piso 6/6
We offer a luxurious penthouse for sale in the Dry Lake area, with a panoramic view of Tiran…
$338,246
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Ático Ático 4 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Ático Ático 4 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 312 m²
Piso 9/9
Penthouse for sale in Kodre se Diellit area with a surface of 565m2. Located on the 9th floo…
$1,11M
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
