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Propiedades residenciales en venta en Farke, Albania

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apartamentos
76
casas independientes
106
182 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Farke e Madhe, Albania
Villa 4 habitaciones
Farke e Madhe, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 347 m²
Piso 3/3
Villas de lujo en Rolling Hills Lake, donde la gracia pertenece.Diseñado para familias que b…
$1,13M
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Apartamento 7 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 7 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Piso 2/10
Está vendiendo un entorno comercial apropiado para oficinas o clínicas. Representa siete esp…
$692,774
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Apartamento 3 habitaciones en Lunder, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Lunder, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Piso 1/5
Apartment for Sale, near TEG with Private Yard Modern apartment for sale, just a few meters …
$259,122
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Villa 5 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Villa 5 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 258 m²
Número de plantas 3
VILLA PARA LA VENTA EN EL LAKE DE FARKA La propiedad se encuentra en una de las residencias …
$635,391
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Century 21 Oksford
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Apartamento 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 145 m²
Piso 3
? Lago seco, Tirana¡Conducir comunidad y cercanía a la naturaleza!Disfrute de lo mejor de am…
$483,809
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Apartamento 1 habitación en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 1 habitación
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 1/5
1+1 Apartment for sale at the Kodra e Diellit 1 Residence Extension, on the first floor of a…
$121,393
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LDV InvestLDV Invest
Villa 4 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Villa 4 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 294 m²
Número de plantas 3
Situado en una de las zonas residenciales más buscadas cerca del lago Farka, esta elegante v…
$646,114
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Villa 5 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Villa 5 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 138 m²
Smart Hills es un moderno complejo residencial situado al oeste del lago Farka, en una zona …
$456,996
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Villa 3 habitaciones en Lunder, Albania
Villa 3 habitaciones
Lunder, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 288 m²
Piso -1/1
Villa with Swimming Pool for Sale in Flowers Hill Residence! The villa has a construction ar…
$798,266
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Apartamento 2 habitaciones en Lunder, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Lunder, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 1/3
Unit Residence is a modern residential complex, located in one of the most sought-after area…
$184,956
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Villa 4 habitaciones en Mjull Bathore, Albania
Villa 4 habitaciones
Mjull Bathore, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 343 m²
Piso 3/3
Located in the tranquil and highly sought-after area of Mjull-Bathore, Tirana, Zona Monclair…
$873,531
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Villa 5 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Villa 5 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 440 m²
Smart Hills es un moderno complejo residencial situado al oeste del lago Farka, en una zona …
$547,897
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Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 1/5
1+1 apartment at Kodra e Diellit Residence for sale! The apartment is located in the new Ko…
$161,894
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Investment Realty Group
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Villa en Farke e Vogel, Albania
Villa
Farke e Vogel, Albania
Área 181 m²
En un lujoso complejo situado a orillas del lago de Tirana se ofrecen a la venta villas y ap…
$645,010
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Estudio 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Estudio 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 4/8
Studio for sale – Paris Municipality, near Mbikalimi and Big Market In one of the most soug…
$99,000
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Dúplex 2 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 148 m²
Número de plantas 1
Duplex 2+1+2 for sale in Swan Lake Residence. The apartment has a surface area of 167.02m2, …
$273,706
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Apartamento 2 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
SMART HILLS es un moderno complejo residencial situado al oeste del lago Farka, en una zona …
$168,140
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NEXT REAL ESTATE
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Villa 3 habitaciones en Lunder, Albania
Villa 3 habitaciones
Lunder, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 223 m²
Piso 1/3
Villa for sale in the "Picadilly Residence" near Teg! The villa is organized in: *first floo…
$564,884
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Villa 4 habitaciones en Farke e Madhe, Albania
Villa 4 habitaciones
Farke e Madhe, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 269 m²
Número de plantas 3
Luxo rock para vender Rolling Hills LakeEn una de las residencias más exclusivas y seguras d…
$801,277
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Villa 4 habitaciones en Lunder, Albania
Villa 4 habitaciones
Lunder, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 324 m²
Piso 2/2
La residencia Flower está concebida con un proyecto visual moderno organizado en tres planta…
$857,873
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Ático Ático 6 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Ático Ático 6 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 285 m²
Piso 7/7
Exclusivo apartamento en venta en la planta superior con vistas panorámicas de Tirana! El ap…
$477,718
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Villa 3 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Villa 3 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
Número de plantas 1
Individual villas for sale in Swan Lake Residence. The villa has an area of 384.88m2, of whi…
$492,672
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Villa en Farke e Vogel, Albania
Villa
Farke e Vogel, Albania
En un lujoso complejo situado a orillas del lago de Tirana se ofrecen a la venta villas y ap…
$1,22M
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Apartamento 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
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Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Piso 8/8
Duplex/Penthouse in Kodra e Diellit for sale! In Kodra e Diellit, with an unobstructed view…
$407,648
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Apartamento en Farke e Vogel, Albania
Apartamento
Farke e Vogel, Albania
Número de plantas 3
En un lujoso complejo situado a orillas del lago de Tirana se ofrecen a la venta villas y ap…
$354,638
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Villa 3 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
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Nº de cuartos de baño 3
Área 242 m²
Número de plantas 2
Villa for sale with a pool in Swan Lake Residence. The villa has an area of 385 m2, of which…
$606,330
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Villa 3 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Villa 3 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
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Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Número de plantas 2
Villa for sale in Swan Lake Residence. The villa has an area of 245.18 m2, of which 169.6 m2…
$485,294
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Dúplex 4 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 4 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 174 m²
Piso 3/4
Duplex 3+1+3 in Kodra e Diellit Residence for sale! The duplex is located in one of the new…
$430,942
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Apartamento 4 habitaciones en Lunder, Albania
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Piso 2/3
Unit Residence is a modern residential complex, located in one of the most sought-after area…
$359,545
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Apartamento 3 habitaciones en Lunder, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Lunder, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 3
Unit Residence is a modern residential complex, located in one of the most sought-after area…
$346,501
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Parámetros de las propiedades en Farke, Albania

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