Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Central Albania
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Propiedad cerca del lago

Villas del lago en venta en Central Albania, Albania

Tirana
3
Tirana Municipality
59
Farke
50
Bashkia Kavaje
12
Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Villa 4 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 241 m²
Villa with a view of Lake Farka - Swan Lake Residence - for sale! Swan Lake Residence is …
$549,157
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Central Albania, Albania

con Garaje
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir