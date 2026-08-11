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Apartamentos en venta en Condado de Berat, Albania

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2 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Terpan, Albania
Apartamento 1 habitación
Terpan, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 2/5
Apartment 1+1 for sale - Kaltersia Complex - Mali i Robit - Golem, Durres - Kavaje. - 2nd f…
$105,188
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Agencia
Century 21 Oksford
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Apartamento 3 habitaciones en Berat Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Berat Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 112 m²
Número de plantas 1
🏛️ Antique House in the Berat Castle for Sale In one of the most unique and historic areas o…
$267,078
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Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
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