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Apartamentos en venta en Berat Municipality, Albania

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Apartamento 3 habitaciones en Berat Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Berat Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 112 m²
Número de plantas 1
🏛️ Antique House in the Berat Castle for Sale In one of the most unique and historic areas o…
$267,078
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Agencia
Investment Realty Group
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Parámetros de las propiedades en Berat Municipality, Albania

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