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Arrendamiento a largo plazo locales industriales en Bashkia Vore, Albania

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Producción 1 600 m² en Preze, Albania
Producción 1 600 m²
Preze, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 600 m²
Piso 2/2
Se alquila un almacén con una superficie total de 1600m2, situado en la zona de Fushë - Prez…
$7,675
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Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
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