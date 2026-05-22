Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Vore
  4. Alquiler a largo plazo

Arrendamiento a largo plazo propiedad en Bashkia Vore, Albania

;
4 propiedades total found
2+1+2 Apartment for Rent | Center, Durrës en Preze, Albania
2+1+2 Apartment for Rent | Center, Durrës
Preze, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 2/5
Apartamento 2+1+2 para Alquilar Silencio, DurrësSe ofrece un apartamento de 2+1+2 con un dis…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Parcelas 1 habitación en Preze, Albania
Parcelas 1 habitación
Preze, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 390 m²
Piso 1/1
? Land for rent in Rinas ✈️ ? Strategic location, very close to the airport ✅ Ideal for car …
$2,795
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Producción 1 600 m² en Preze, Albania
Producción 1 600 m²
Preze, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 600 m²
Piso 2/2
Se alquila un almacén con una superficie total de 1600m2, situado en la zona de Fushë - Prez…
$7,675
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Propiedad comercial 1 550 m² en Marqinet 1, Albania
Propiedad comercial 1 550 m²
Marqinet 1, Albania
Área 1 550 m²
Se alquila un almacén en la zona de Vora, con una superficie total de 4.650 m2. La instalaci…
$7,067
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir