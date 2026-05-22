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2+1+2 Apartment for Rent | Center, Durrës en Preze, Albania
2+1+2 Apartment for Rent | Center, Durrës
Preze, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 2/5
Apartamento 2+1+2 para Alquilar Silencio, DurrësSe ofrece un apartamento de 2+1+2 con un dis…
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