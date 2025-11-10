Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Salas de conferencias en venta en Bashkia Vore, Albania

5
3 propiedades total found
Sala de conferencias 3 500 m² en Berxulli, Albania
Sala de conferencias 3 500 m²
Berxulli, Albania
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 3 500 m²
Piso 1/1
A large industrial/commercial property is offered for sale with a convenient location suitab…
$4,65M
Sala de conferencias 2 500 m² en Berxulli, Albania
Sala de conferencias 2 500 m²
Berxulli, Albania
Área 2 500 m²
Piso 1/1
A 2500m² land plot with a 1250m² unfinished warehouse is offered for sale, located in a suit…
$582,714
Sala de conferencias 1 057 m² en Berxulli, Albania
Sala de conferencias 1 057 m²
Berxulli, Albania
Área 1 057 m²
Piso 1/1
A 2000m² land plot with a 1057m² warehouse with a height of 8m is offered for sale. Location…
$1,17M
