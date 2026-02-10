Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Albania
  3. Bashkia Shijak
  4. Alquiler a largo plazo

Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Bashkia Shijak, Albania

1 propiedad total found
Propiedad comercial 5 900 m² en Guzaj, Albania
Propiedad comercial 5 900 m²
Guzaj, Albania
Área 5 900 m²
LAND FOR RENT IN XHAFZOTAJPrime Land for Rent en Xhafzotaj. Perfecto para varias empresas, e…
$1,775
por mes
Agencia
Al Imobiliare
Idiomas hablados
English
