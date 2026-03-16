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Locales comerciales en venta en Bashkia Selenice, Albania

1 propiedad total found
🏞 BUILDING FOR SALE IN BRATAJ, VLORA en Brataj, Albania
🏞 BUILDING FOR SALE IN BRATAJ, VLORA
Brataj, Albania
Área 112 m²
🏞 EN BRATAJ, VLORA💰 Precio: 80.000 € (total)📐 Superficie de construcción: 112 m2🌳 Superficie…
$92,744
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Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
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