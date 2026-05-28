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Áticos con piscina en Venta Bashkia Sarande, Albania

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Saranda
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Ático Borrar
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1 propiedad total found
Ático Ático 5 habitaciones en Metoq, Albania
Premium Premium
Ático Ático 5 habitaciones
Metoq, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 392 m²
Piso 6/6
Sky Beachfront Penthouse en SarandaABOVE ALL ELSEPonte en la azotea justo después del amanec…
$870,637
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Agencia
Saranda Elite's Realty Group
Idiomas hablados
English
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Parámetros de las propiedades en Bashkia Sarande, Albania

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con Jardín
con Terraza
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con Vistas al mar
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