  2. Albania
  3. Bashkia Himare
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Jardín

Apartamentos con Jardín en venta en Bashkia Himare, Albania

Himare
166
3 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Palase, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Palase, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Piso 1/4
Apartamentos nuevos en venta en Dhermi, Vlore, Riviera Albanesa. Aproveche la oportunidad de…
$297,698
Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
Apartamento 2 habitaciones en Palase, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Palase, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Piso 1/2
Apartamento de lujo en venta en Palasa Dhermi, Vlorë, Albania. ¿Busca una inversión privileg…
$224,533
Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
Apartamento 2 habitaciones en Himare, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Himare, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Piso 3/3
Apartamento en venta en Green Coast 2 Dhermi, Vlore, Albania. Descubra su casa de vacaciones…
$336,438
Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
