Mehal Group

Sobre la agencia

Grupo mehal

Con casi 20 años de experiencia, seguimos sirviendo a nuestros estimados clientes,

Lo apoyamos y le servimos cuando compra un apartamento, solicita un permiso de residencia, solicita la ciudadanía o abre una cuenta bancaria.

Junto con usted, elegimos lo mejor de los apartamentos para usted,

Le ayudamos a solicitar un permiso de residencia.

Te ayudamos con los procedimientos de ciudadanía,

Estamos trabajando activamente en las áreas de Estambul, Esenyurt y Beilikyuzu, y lo ayudamos parcialmente a encontrar apartamentos en Buyukchekmedzhe, Bakhchehir y Avjylar, e incluso en otras partes de Estambul.

Contáctenos para usar todos estos servicios.

☏ - 0542 358 78 09

☏ - 0212 853 82 51

☏ - 0212 853 82 52

