Mehal Group

Turquía, Esenyurt
;
Agencia inmobiliaria
2003
2 años 11 meses
Русский, Türkçe
Horas de trabajo
Cerrado ahora
Sobre la agencia

Grupo mehal
Con casi 20 años de experiencia, seguimos sirviendo a nuestros estimados clientes,

Lo apoyamos y le servimos cuando compra un apartamento, solicita un permiso de residencia, solicita la ciudadanía o abre una cuenta bancaria.

Junto con usted, elegimos lo mejor de los apartamentos para usted,
Le ayudamos a solicitar un permiso de residencia.
Te ayudamos con los procedimientos de ciudadanía,

Estamos trabajando activamente en las áreas de Estambul, Esenyurt y Beilikyuzu, y lo ayudamos parcialmente a encontrar apartamentos en Buyukchekmedzhe, Bakhchehir y Avjylar, e incluso en otras partes de Estambul.

Contáctenos para usar todos estos servicios.
☏ - 0542 358 78 09
☏ - 0212 853 82 51
☏ - 0212 853 82 52
@ -

Servicios
  • Los apartamentos más baratos en Estambul
  • Los apartamentos más elegantes de Estambul
  • Apartamentos de primera calidad en Estambul
  • Apartamentos adecuados para residencia
  • Apartamentos adecuados para la ciudadanía. .

Complejo residencial BAHÇEŞEHİR 2027
Basaksehir, Turquía
de
$270,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 21
Área 130–160 m²
El proyecto tiene una superficie total de proyecto de 68.200 m2 y una superficie de construcción de 395.000 m2... El proyecto incluye 15 bloques, 2482 residencias y 17 zonas comerciales. Cada bloque tiene dos tipos de vivienda diferentes: funcional 2+1 y cómodo 3+1
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
130.0
270,000
Apartamentos 3 habitaciones
160.0
425,000
Mehal Group
Residencia PROJECT ATAŞEHİR 2+1 3+1 4+1
Atasehir, Turquía
de
$450,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 25
Área 125–220 m²
Área del proyecto: 42.000 m2 Número de unidades: 146 (141 apartamentos y 5 unidades comerciales) Altura del edificio: BLOQUE A 22 PISO BLOQUE B 32 Tipos de apartamentos: 2+1- 3+1 – 4+1 Paisaje: Islas, Mar, Ciudad, Bosque, Çamlıca Especificaciones del proyecto: • Piscinas decorativas …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
125.0
450,000
Apartamentos 3 habitaciones
190.0
699,000
Apartamentos 4 habitaciones
220.0
1,15M
Mehal Group
Villa VILLA FOR SALE IN BAHÇEŞEHİR
Arnavutkoy, Turquía
de
$497,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Área 360 m²
VILLA EN VENTA EN BAHÇEŞEHİR OFRECEMOS POSIBILIDAD DE PAGO A PLAZOS CON EL 50% DE PAGO INICIAL DURANTE 6 - 26 MESES El proyecto con un estilo de vida moderno y arquitectura italiana se encuentra en Bahçeşehir y consta de 4+1 villas con jardines. El proyecto, que consta de 232 villas en …
Mehal Group
Complejo residencial Avcılar 10
Avcilar, Turquía
de
$360,484
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 20
Área 135–220 m²
Superficie del terreno: 60.000 m2 Área verde: 40.000 m2 Estado del proyecto: listo para entrega 🗝 🔸Fecha de entrega: 10/2023 🔹7 Bloques, 12-19 pisos 🔸 641 apartamentos 🔹Tipo de apartamento (2+1 / 3+1 / 4+1) 🔸 58 Comercios 🔅Instalaciones sociales: Sauna / Baño turco / Gimnasio / Jar…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
135.0
288,661
Apartamentos 3 habitaciones
170.0
327,607
Apartamentos 4 habitaciones
220.0
382,591
Mehal Group
Complejo residencial RAMS CİTY HALİÇ
Eyupsultan, Turquía
de
$345,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 14
Área 70 m²
El proyecto está ubicado en el centro de la primera zona de la parte europea de Estambul, en Eyupsultan. ✨El proyecto consta de 2 etapas✨ *Etapa 1️⃣* Área del complejo residencial 30.000 m2 Áreas verdes 15.000 m2 *Etapa 2️⃣* Área del complejo residencial 40.000 m2 Áreas verdes 20.00…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
70.0
345,000
Mehal Group
Yusuf Ali
Yusuf Ali
48 propiedad
