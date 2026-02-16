Mehal Group

Grupo mehal
Con casi 20 años de experiencia, seguimos sirviendo a nuestros estimados clientes,
Lo apoyamos y le servimos cuando compra un apartamento, solicita un permiso de residencia, solicita la ciudadanía o abre una cuenta bancaria.
Junto con usted, elegimos lo mejor de los apartamentos para usted,
Le ayudamos a solicitar un permiso de residencia.
Te ayudamos con los procedimientos de ciudadanía,
Estamos trabajando activamente en las áreas de Estambul, Esenyurt y Beilikyuzu, y lo ayudamos parcialmente a encontrar apartamentos en Buyukchekmedzhe, Bakhchehir y Avjylar, e incluso en otras partes de Estambul.
Contáctenos para usar todos estos servicios.
☏ - 0542 358 78 09
☏ - 0212 853 82 51
☏ - 0212 853 82 52
@ -