  3. Just Prime Homes

Just Prime Homes

Rusia, Moscú
Company type
Agencia inmobiliaria
En la plataforma
2 años 10 meses
Idiomas hablados
English, Русский
Página web
justreal.ru/
Horas de trabajo
Cerrado ahora
Sobre la agencia

Just Prime Homes es una agencia inmobiliaria líder con una oficina en Moscú y empleados de la compañía en Turquía, Chipre, el norte de Chipre y los Emiratos Árabes Unidos. La compañía ofrece una amplia gama de servicios inmobiliarios en todo el mundo, así como inversiones inmobiliarias a corto y largo plazo.

¡Estamos seguros de que somos los mejores! Just Prime Homes — un equipo de profesionales. Nos esforzamos por convertirnos en socios confiables para nuestros clientes y estamos dirigidos a una cooperación mutuamente beneficiosa, que satisfará plenamente las solicitudes más sofisticadas. Si necesita asesoramiento profesional sobre bienes raíces, contáctenos. Responderemos cualquier pregunta.

Servicios
  • selección personal de bienes raíces en el extranjero,
  • asesoramiento sobre la compra de bienes raíces en el extranjero y consultoría en inversiones,
  • legal assistance and organization of the transaction “turnkey”,
  • solución de cuestiones conexas: traducciones y procesamiento de documentos, examen de objetos, etc.
  • planificación fiscal y optimización fiscal,
  • atracción de los préstamos bancarios en el extranjero,
  • registro del permiso de residencia y la ciudadanía,
  • Gestión inmobiliaria y servicio post-venta.
