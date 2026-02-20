  1. Realting.com
  2. Agencies
  3. It.Is Realty

It.Is Realty

Georgia,
;
Dejar una solicitud
Company type
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2025
En la plataforma
En la plataforma
Menos de un mes
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский, עִברִית
Página web
Página web
itisrealty.com/
Horas de trabajo
Cerrado ahora
Sobre la agencia

Somos una agencia inmobiliaria con sede en Georgia que piensa como un inversionista y actúa como su socio dedicado en el mercado.
Operando en Tbilisi y Batumi, nos especializamos en la adquisición de propiedades residenciales y comerciales rentables, tierra para hotel y desarrollo de glamping, e inversiones de alta rentabilidad adaptadas a sus objetivos.


Servicios

— Inmobiliaria (no comercial)
— Apartamentos y unidades de inversión
- Propiedades comerciales
Tierra para el desarrollo
- Apoyo de transacción final a fin

Nuestros agentes en el mundo
Nikolay Khuditskii
Nikolay Khuditskii
Agencias cercanas
PRO Silver
Geo Estate
Georgia, Tiflis
Gründungsjahr des Unternehmens 2018
Edificios nuevos 87 Propiedades residenciales 657 Alquiler a largo plazo 14
Geo Estate — es una agencia inmobiliaria fundada en 2018 en Batumi. La compañía se especializa en inversiones en propiedades de lujo y nueva construcción con mayor rentabilidad. Brindamos a nuestros clientes asistencia experta personal e integral, así como apoyo legal en cada etapa del acuer…
Dejar una solicitud
Geos
Georgia, Tiflis
Propiedades residenciales 81 Bienes raíces comerciales 15 Alquiler a largo plazo 160 Alquiler a corto plazo 1 Parcelas 24
La agencia inmobiliaria “ GEOS ” es una empresa báltica con experiencia operativa en el mercado europeo . Protegemos los intereses de nuestros clientes y prestamos la máxima atención a sus necesidades, brindando asistencia tanto para la compra como para la venta de transacciones de bienes in…
Dejar una solicitud
Ia Makharadze
Georgia, Tiflis
Gründungsjahr des Unternehmens 2012
Bienes raíces comerciales 20 Parcelas 14
La empresa MBG Group fue fundada en 2015. Ha llegado una manera larga y difícil de ocupar su lugar legítimo en un entorno competitivo y convertirse en uno de los ejemplos más exitosos en su campo. La empresa se está renovando constantemente, siguiendo de cerca el mercado inmobiliario, y sigu…
Dejar una solicitud
Tbilhouse
Georgia, Tiflis
Gründungsjahr des Unternehmens 2015
Propiedades residenciales 4
Nuestra empresa Tbilhouse ha estado en el mercado desde 2015, y desde 1998 ha estado operando bajo un nombre diferente. Nuestro perfil Comprar-Sell-Rent. cualquier propiedad inmobiliaria
Dejar una solicitud
basidon
Georgia, Batumi
Gründungsjahr des Unternehmens 2006
Propiedades residenciales 4
Más de 15 años de experiencia, consultas y un paquete completo de servicios inmobiliarios
Dejar una solicitud
Volver a Dejar una solicitud
Realting.com
Ir