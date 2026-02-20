It.Is Realty

Somos una agencia inmobiliaria con sede en Georgia que piensa como un inversionista y actúa como su socio dedicado en el mercado.
Operando en Tbilisi y Batumi, nos especializamos en la adquisición de propiedades residenciales y comerciales rentables, tierra para hotel y desarrollo de glamping, e inversiones de alta rentabilidad adaptadas a sus objetivos.
— Inmobiliaria (no comercial)
— Apartamentos y unidades de inversión
- Propiedades comerciales
Tierra para el desarrollo
- Apoyo de transacción final a fin