Elona Properties 17 es una empresa inmobiliaria establecida en febrero de 2026 en Vlora, Albania, impulsada por una visión clara y un firme compromiso con el logro de la excelencia en la compra y venta de bienes raíces.
Operando en uno de los mercados de propiedades de mayor crecimiento en Albania, nuestra empresa se beneficia de la diversidad geográfica única de Vlora, ofreciendo una gama excepcional de oportunidades, incluyendo propiedades junto al mar, vistas a las montañas, lugares ribereños y paisajes abiertos. Esta diversidad nos permite ofrecer soluciones adaptadas que satisfagan una amplia variedad de necesidades de clientes, ya sea para fines residenciales o de inversión.
Elona Properties 17 opera actualmente como parte integral de un estudio legal, dirigido por un abogado con más de 8 años de experiencia profesional. Este fondo legal proporciona a nuestros clientes una ventaja significativa, asegurando que cada transacción se maneje con precisión, transparencia y pleno cumplimiento legal. También aportamos una sólida experiencia en las negociaciones de propiedades, ofreciendo a los clientes acuerdos seguros y bien estructurados.
Nuestra cartera incluye:
Actualmente estamos en el proceso de construir un equipo profesional compuesto por agentes inmobiliarios experimentados con fuertes ventas y conocimientos legales, con el objetivo de ofrecer servicios de alta calidad y relaciones cliente a largo plazo.
Aunque Elona Properties 17 está en sus primeras etapas, la empresa está creciendo constantemente a través de una estrategia basada en el profesionalismo, la integridad y la estricta adhesión a los estándares legales.
Antes de fundar la empresa, el fundador obtuvo valiosa experiencia trabajando durante dos años con Century 21 Marina, parte de la red mundial Century 21 en Albania.
Nuestro objetivo es ampliar nuestra presencia internacionalmente, establecer una amplia red de contactos y negociaciones a través de plataformas globales, y mejorar continuamente nuestra experiencia mediante la participación en programas de formación profesional en el extranjero.
“Donde la experticia legal conoce la excelencia inmobiliaria”
Nuestros Servicios
En Elona Properties 17 ofrecemos una amplia gama de servicios inmobiliarios y legales, diseñados para garantizar una experiencia segura, transparente y eficiente para cada cliente:
• Ventas de propiedad " Adquisición
Ofrecemos orientación profesional en la compra y venta de propiedades residenciales, comerciales y de inversión, encajando cuidadosamente cada cliente con las oportunidades más adecuadas en el mercado Vlora.
• Apoyo al cliente internacional
Nos especializamos en ayudar a los compradores extranjeros proporcionando plena orientación durante todo el proceso de compra en Albania, asegurando claridad, seguridad y cumplimiento de la legislación local.
• Legal Due Diligence " Transaction Support
Dirigido por un abogado calificado, realizamos una verificación legal completa de cada propiedad, garantizando títulos de propiedad claros, documentación adecuada y transacciones sin riesgo.
• Negociación de la Propiedad
Representamos el interés superior de nuestros clientes en las negociaciones, asegurando términos favorables y estructurando acuerdos que sean jurídicamente sólidos y financieramente ventajosos.
• Mercadeo de Propiedad & Exposición
Promovemos propiedades a través de estrategias de marketing orientadas y plataformas internacionales, maximizando la visibilidad y conectando vendedores con compradores cualificados en todo el mundo.
• Asesor de Inversiones
Ofrecemos asesoramiento estratégico para inversores que buscan oportunidades en el creciente mercado inmobiliario de Vlora, incluyendo apartamentos, hoteles y proyectos de desarrollo.
• Valoración de la propiedad " Análisis de mercado "
Nuestro equipo ofrece evaluaciones precisas de la propiedad y información detallada del mercado para apoyar la toma de decisiones informada.
• Documentación " Transferencia de Propiedad "
Gestionamos todos los procedimientos administrativos y legales, garantizando una transferencia fluida y coherente de la propiedad.