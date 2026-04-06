Sobre la agencia

Elona Properties 17 es una empresa inmobiliaria establecida en febrero de 2026 en Vlora, Albania, impulsada por una visión clara y un firme compromiso con el logro de la excelencia en la compra y venta de bienes raíces.

Operando en uno de los mercados de propiedades de mayor crecimiento en Albania, nuestra empresa se beneficia de la diversidad geográfica única de Vlora, ofreciendo una gama excepcional de oportunidades, incluyendo propiedades junto al mar, vistas a las montañas, lugares ribereños y paisajes abiertos. Esta diversidad nos permite ofrecer soluciones adaptadas que satisfagan una amplia variedad de necesidades de clientes, ya sea para fines residenciales o de inversión.

Elona Properties 17 opera actualmente como parte integral de un estudio legal, dirigido por un abogado con más de 8 años de experiencia profesional. Este fondo legal proporciona a nuestros clientes una ventaja significativa, asegurando que cada transacción se maneje con precisión, transparencia y pleno cumplimiento legal. También aportamos una sólida experiencia en las negociaciones de propiedades, ofreciendo a los clientes acuerdos seguros y bien estructurados.

Nuestra cartera incluye:

Apartamentos ubicados en las zonas más buscadas de Uji i Ftohtë y Lungomare en Vlora

Hoteles disponibles para la venta

Una gama de otros activos inmobiliarios con fuerte potencial de inversión

Actualmente estamos en el proceso de construir un equipo profesional compuesto por agentes inmobiliarios experimentados con fuertes ventas y conocimientos legales, con el objetivo de ofrecer servicios de alta calidad y relaciones cliente a largo plazo.

Aunque Elona Properties 17 está en sus primeras etapas, la empresa está creciendo constantemente a través de una estrategia basada en el profesionalismo, la integridad y la estricta adhesión a los estándares legales.

Antes de fundar la empresa, el fundador obtuvo valiosa experiencia trabajando durante dos años con Century 21 Marina, parte de la red mundial Century 21 en Albania.

Nuestro objetivo es ampliar nuestra presencia internacionalmente, establecer una amplia red de contactos y negociaciones a través de plataformas globales, y mejorar continuamente nuestra experiencia mediante la participación en programas de formación profesional en el extranjero.