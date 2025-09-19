ДРИЙМ ВИЖЪН НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

DREAM VISION BULGARIA Ltd. fue fundada en 2011. La empresa ofrece servicios inmobiliarios principalmente en la zona de Sofía. Nuestra agencia se basa en una estrecha gama de corredores motivados y bien entrenados con muchos años de experiencia. Nuestra reputación de profesionales respetados entre clientes y colegas se construyó a través de nuestros estándares de calidad, trabajo duro y honesto. Nuestra empresa se esfuerza por mejorar la imagen de los agentes inmobiliarios cada día
Mediación en la venta / arrendamiento de bienes raíces
Venta/alquiler en el menor tiempo posible, elegido por usted, al precio más asequible
Preparación de una evaluación precisa del mercado
Preparación de un plan específico de venta / arrendamiento en el menor tiempo posible
Coordinación del reconocimiento notarial de la transacción y la disponibilidad de la transacción por su corredor
Asistencia para la transferencia de propiedad de bienes
Preparación de documentación para notarización de la transacción
Verificación inicial de la documentación, consulta y asistencia proporcionadas en caso de obtener los documentos desaparecidos
Ofrecemos su propiedad a todas las agencias inmobiliarias adecuadas
Aprobación y visualización de su propiedad
Negociaciones, acuerdo sobre los términos de la transacción