ДРИЙМ ВИЖЪН НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Servicios

Mediación en la venta / arrendamiento de bienes raíces

Venta/alquiler en el menor tiempo posible, elegido por usted, al precio más asequible

Preparación de una evaluación precisa del mercado

Preparación de un plan específico de venta / arrendamiento en el menor tiempo posible

Coordinación del reconocimiento notarial de la transacción y la disponibilidad de la transacción por su corredor

Asistencia para la transferencia de propiedad de bienes

Preparación de documentación para notarización de la transacción

Verificación inicial de la documentación, consulta y asistencia proporcionadas en caso de obtener los documentos desaparecidos

Ofrecemos su propiedad a todas las agencias inmobiliarias adecuadas

Aprobación y visualización de su propiedad

Negociaciones, acuerdo sobre los términos de la transacción