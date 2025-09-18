  1. Realting.com
Bulgaria, Donchevo
Company type
Agencia inmobiliaria
4 años 10 meses
Idiomas hablados
English, Русский
Página web
www.bulgaria-spb.com/
Sobre la agencia
Tenemos una amplia experiencia de más de 10 años en el campo de las ventas inmobiliarias búlgaras. Seguimos prestando los siguientes servicios: — Comprar bienes raíces en Bulgaria, incluyendo todas las estaciones de mar y esquí, las ciudades de Burgas, Varna, casas rurales, terreno para diversos fines, objetos comerciales; — Venta de inmuebles en Bulgaria, todos los balnearios de Bulgaria, las ciudades de Burgas, Varna, casas rurales, instalaciones comerciales para diversos fines: restaurantes, tiendas, espacio de oficinas, locales para realizar cualquier tipo de negocio en Bulgaria (herramienta de belleza, panadería, reparación, servicio, estudio de grabación, centro médico o fitness); — En los últimos años, hemos estado desarrollando activamente actividades inmobiliarias de alquiler en Bulgaria, promoviendo la propiedad por el mar, y hemos tenido bastante éxito! A través de nuestra agencia, puede alquilar sus propios apartamentos en Bulgaria o alquilar apartamentos para usted. Trabajamos profesionalmente en servicio, realizando la realización de todo el trabajo: preparando un apartamento para alquiler, con mobiliario, buscando clientes, reservas, conociendo a los huéspedes en el aeropuerto y comprobando en 24 horas, limpieza, cálculos, pago de servicios públicos e impuestos en Bulgaria, servicios comerciales para los huéspedes, alquiler de coches; — Aplicar visados turísticos búlgaros, visas de propiedad búlgara, visa D; — También puede comprar boletos de vuelo a Bulgaria para vuelos programados o сharter a través de nuestra empresa o nuestros socios, — Aplicar seguros en Bulgaria; — Para aquellos que necesitan apoyo legal en Bulgaria para preparar documentos para una transacción de compra y venta en Bulgaria, ofrecemos todos los servicios necesarios, incluyendo asesoramiento legal sobre bienes raíces y registro de un permiso de residencia en Bulgaria.
Nuestros agentes en Bulgaria
ILYA Vagin
ILYA Vagin
