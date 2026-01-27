  1. Realting.com
Montenegro, Montenegro
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
2020
En la plataforma
1 año 5 meses
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Crnogorski
Página web
t.me/ATIestate
Sobre la agencia

ATI Real Estate Montenegro es una agencia inmobiliaria de primera calidad dedicada a conectar clientes nacionales e internacionales con oportunidades excepcionales de propiedad en los lugares más deseables de Montenegro. Con una profunda experiencia local y un compromiso con el servicio personalizado, guíamos a nuestros clientes a través de cada paso del viaje de propiedad, desde la primera investigación hasta el cierre y más allá.

Nuestro equipo combina el conocimiento profundo del mercado con una comprensión matizada de las diversas regiones de Montenegro, ya sea que buscas una villa costera en el Adriático, un ático de lujo con vistas panorámicas, un encantador retiro campesino o una propiedad estratégica de inversión. Nos enorgullecemos de una comunicación transparente, integridad y resultados que superan las expectativas.

En ATI Real Estate Montenegro, creemos que la propiedad inmobiliaria es más que una transacción. Se trata de construir relaciones y ayudar a los clientes a encontrar no sólo una propiedad, sino un lugar que realmente pueden llamar a casa. Nuestro enfoque personalizado asegura que los objetivos únicos de cada cliente se cumplan con profesionalidad, entusiasmo y un ojo agudo por valor.

Descubre el mercado inmobiliario de Montenegro con un equipo que conoce el terreno, habla tu idioma (a menudo más de uno), y prioriza tu éxito.

Servicios

Nuestros Servicios

ATI Real Estate Montenegro ofrece una amplia gama de servicios inmobiliarios diseñados para apoyar a los clientes en cada etapa de compra, venta o inversión en propiedad en Montenegro.

Ventas de bienes " Compras
Ayudamos a los clientes a comprar y vender propiedades residenciales, comerciales y de inversión en Montenegro. Desde viviendas costeras y desarrollos de lujo hasta activos generadores de tierras y ingresos, garantizamos un proceso de transacción suave y transparente.

Búsqueda de propiedades " Consulting "
Ofrecemos búsquedas de propiedades personalizadas basadas en sus objetivos específicos, preferencias y presupuesto. Nuestros consultores ofrecen información de mercado honesta, orientación de ubicación y consejos de inversión para ayudarle a tomar decisiones informadas.

Investment Advisory
Para los inversores, identificamos oportunidades de alto potencial y proporcionamos orientación estratégica sobre tendencias de mercado, rendimientos de alquiler y valor a largo plazo. Apoyamos a inversores de primera y experiencia navegando por el mercado Montenegrin.

Legal " Administrative " Apoyo
Coordinamos con profesionales legales de confianza, notarios y traductores para ayudar con contratos, diligencia debida, controles de propiedad y cumplimiento de las regulaciones locales, asegurando la paz mental durante todo el proceso.

Administración de bienes
Nuestros servicios de gestión de propiedades ayudan a los propietarios a mantener y maximizar el valor de sus activos. Esto incluye coordinación de inquilinos, supervisión de mantenimiento y apoyo al alquiler, ideal para propietarios no residentes.

Soporte post-venta
Nuestro trabajo no termina al cierre. Asistimos a la instalación de servicios públicos, renovaciones, mobiliario y servicios locales para ayudar a los clientes a establecerse de manera cómoda y eficiente.

Alexander Thomas
Alexander Thomas
Mostrar contactos
