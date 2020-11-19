  1. Realting.com
MONTBEL D.O.O.

Montenegro, Bar
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
2015
En la plataforma
6 años 3 meses
Idiomas hablados
English, Русский, Српски, Crnogorski
Página web
montbel.me/
Estamos en las redes sociales
Sobre la agencia

La D.O.O. Montbel es un equipo de profesionales muy cordiales. Solo utilizamos un enfoque personalizado para cada uno de nuestros clientes y un obligado paquete de "bonus" para ellos.

Nos encontramos en el mismo Montenegro y, directamente allí monitorizamos el mercado, trabajamos mano a mano con los propietarios, lo cual hace que nuestras negociaciones sean transparentes y nuestros precios siempre competitivos para las propiedades que elija.

Montbel tiene una merecida buena reputación y goza de la confianza de sus clientes, los cuales han comprado en Montenegro propiedades para sus vacaciones, para trasladarse allí permanentemente o para obtener beneficios.  Siempre estamos trabajando para ampliar la lista de servicios ofrecidos, pero hay algo que nunca cambia: nuestro enfoque personalizado para cada cliente y nuestro ambiente cálido y familiar, gracias a la cual el 100% de los compradores recomiendan Montbel a sus conocidos.

Servicios

Además de seleccionar una propiedad comercial o residencial óptima para usted y de asistirle adecuadamente en todas las etapas de la transacción, la D.O.O. Montbel le ofrece muchos otros servicios de forma gratuita:

  • Traductor personal. Nuestros especialistas dominan el serbio, el croata, el montenegrino y el inglés: nuestros clientes reciben asistencia en el idioma del país nada más llegar.
  • Jurista profesional. En la plantilla de nuestra compañía hay un jurista que conoce el idioma montenegrino y tiene una amplia experiencia en transacciones de compraventa de propiedades en Montenegro. Representa los intereses del comprador ante el notario, revisa la propiedad escogida y la "limpieza" de sus documentos y siempre está listo para ayudarle a resolver cualquier duda que tenga.
  • Consulta del economista. El economista de nuestra agencia monitoriza constantemente el mercado inmobiliario de Montenegro y ofrece a nuestros clientes una consulta lo más detallada posible sobre los precios más competitivos y los mejores segmentos de inversión. Gracias a esto, encontrará una segunda casa o comercio ideal a un precio óptimo. 
  • Obtención gratuita del permiso de residencia en Montenegro. Se le ofrece a todos los compradores de propiedades que hayan realizado una transacción con nuestra agencia y deseen obtener los documentos necesarios para vivir en el país.
  • Elección de vivienda temporal. Recogemos a todos los futuros propietarios en el aeropuerto en Montenegro y los alojamos en apartamentos fantásticos equipados con todo lo necesario.
  • Paquete de servicios post-venta. Los especialistas de nuestra agencia asisten a nuestros clientes durante varios meses después de haber realizado la transacción, los ayudan a adaptarse al país, a establecer todas las comunicaciones necesarias, pagar los recibos e impuestos, realizar reformas, etc.
Horas de trabajo
Cerrado ahora
Actualmente en la empresa: 04:12
(UTC+1:00, Europe/Podgorica)
Lunes
09:00 - 18:00
Martes
09:00 - 18:00
Miércoles
09:00 - 18:00
Jueves
09:00 - 18:00
Viernes
09:00 - 18:00
Sábado
Día libre
Domingo
Día libre
Nuestros agentes en Montenegro
Svetlana Baryna
Svetlana Baryna
650 propiedad
