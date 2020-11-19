MONTBEL D.O.O.

Sobre la agencia

La D.O.O. Montbel es un equipo de profesionales muy cordiales. Solo utilizamos un enfoque personalizado para cada uno de nuestros clientes y un obligado paquete de "bonus" para ellos.

Nos encontramos en el mismo Montenegro y, directamente allí monitorizamos el mercado, trabajamos mano a mano con los propietarios, lo cual hace que nuestras negociaciones sean transparentes y nuestros precios siempre competitivos para las propiedades que elija.

Montbel tiene una merecida buena reputación y goza de la confianza de sus clientes, los cuales han comprado en Montenegro propiedades para sus vacaciones, para trasladarse allí permanentemente o para obtener beneficios. Siempre estamos trabajando para ampliar la lista de servicios ofrecidos, pero hay algo que nunca cambia: nuestro enfoque personalizado para cada cliente y nuestro ambiente cálido y familiar, gracias a la cual el 100% de los compradores recomiendan Montbel a sus conocidos.