  4. Gewerbeimmobilien Commercial space of 108m2, Zetagradnja building - Tuški put

Gewerbeimmobilien Commercial space of 108m2, Zetagradnja building - Tuški put

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$822
7
ID: 28810
Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Two commercial spaces with a total area of ​​108m2 are for rent, 4 July building, Zetagradnje, Tuski put. The business consists of office and warehouse space. The office space is 42m2 and consists of 2 offices, a fully equipped kitchen and two toilets. The warehouse space is 66m2. The property also has an alarm system and video surveillance

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport

