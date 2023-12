SeaRenity K70 Palm Jumeirah AHS

Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate

von €1,97M

Kapitulation vor: 2024

Immobilien in Dubai zu einem Schnäppchenpreis mit voller rechtlicher Unterstützung. Hilfe beim Geldtransfer. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Das exklusive Entwicklerprojekt von Falcon Island – Al Harma Village. Das Gebäude befindet sich auf einer geschlossenen Insel in der natürlichen Lagune des Arabischen Golfs, 70 km von Dubai entfernt. Die Insel ist für eine Vielzahl von Teilprojekten konzipiert, darunter Wohnvillen, Luxushotelwohnungen, ein Themenpark, ein Einkaufszentrum, ein Geschäftszentrum und Weltwunder, die zusammen mit vielen anderen Angeboten zu hervorragenden Touristenattraktionen werden. Die Insel verfügt über eigene Behandlungseinrichtungen, ein Kraftwerk und ein modernes Straßennetz. Ein solches Wohnarray kann in einer Art der vollständigen Autonomie existieren. Die Erweiterung von Falcon Island erfolgt unter der Marke Falconcity. Es sollte nicht nur ein Wohngebiet werden, sondern eine glänzende Anziehungskraft der Emirate. Im Rahmen des Projekts werden die architektonischen Merkmale verschiedener Staaten in einer modernen Lesart nachgebildet. Infrastruktur: - Fitnesscenter; - Landschaftspool; - Kinderspielplatz; - Sauna und Spa; - Tennisplatz, Squash- und Basketballplätze; - Zonen für Yoga und Meditation; - Cafés und Restaurants; - offene Grillplätze; - Kindergarten; - Krankenhaus. Umgeben von dem Komplex sind: - Al Hamra Golf Club — Golfclub mit 18-Loch-Feld; - Al Hamra Mall - ein zweistöckiges Einkaufszentrum mit einer Galerie hochwertiger Geschäfte, Supermärkte und Restaurants; - Restaurants in einem Golfclub und Hotels; - Sportkomplexe; - Spielplätze; - Yachtclub für 200 Yachten; - Privatstrände. Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung: - Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern; - Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens; - Zinsfreie Rate für 7 Jahre; - Kostenlose rechtliche Unterstützung; - Garantierte Übertragungssicherheit bei einer Transaktion; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln; - Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Fragen zum Kauf von Wohnungen!