Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Preis auf Anfrage

Kapitulation vor: 2023

MEHR ALS NUR EIN WOHNER In seinen zentral gelegenen Apartments und seiner ganzheitlichen Designphilosophie. Upper House ist ein Ort, der den Horizont erweitert, indem er den Zugang zu einer Vielzahl von Einrichtungen maximiert und einen weiten Blick auf die Jumeirah-Inseln und die Marina Skyline bietet. Die Wohnsiedlung umfasst herausragende Einheiten, von Studios bis zu Apartments mit einem, zwei und drei Schlafzimmern. Sie bietet außergewöhnliche Annehmlichkeiten. Von einem 37-Meter-Schoßbecken bis zu einem Kinderplitter, einer Padel und einem städtischen Basketballplatz, einem Grillplatz, einem Podcast-Raum, einem Fitnessstudio mit Kletterwand, ein Yoga-Studio, ein Clubhaus mit einer Plattenlounge, ein Raum für Artists in Residence, eine Galeriewand, ein Arbeitsbereich und so weiter. LAGE Mit einer lockeren Gemeinschaftsatmosphäre und einer Reihe von Annehmlichkeiten, Jumeirah Lakes Towers befindet sich in der gesamten Weltklasse-Marina von Dubai und hat sich zu einer idealen Wohngemeinschaft für Familien und Einzelpersonen entwickelt, die in einem von einem Panorama umgebenen Gebiet leben möchten Uferpromenade und atemberaubende Landschaften. In den Jumeirah Lakes Towers befinden sich auch Einzelhandelsgeschäfte und Büros. Außerdem bietet es eine große Auswahl an Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten sowie Erholungs- und Unterhaltungsmöglichkeiten.