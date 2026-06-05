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Derzeit haben wir vier laufende Projekte in Dubai: STAMN ONE und STAMN YUNI, beide in Jumeirah Garden City gelegen und in der Nähe der Dubai Golden Metro Line positioniert; und Nautis Residences, im Kerngebiet von Dubai Inseln, direkt gegenüber der einzigen kommerziellen Mall der Insel.



STAMN ONE ist in der spannenden neuen Jumeirah Garden City im Herzen von Dubai entwickelt. Diese moderne Wohnentwicklung bietet Boutiquen, die in zentraler Lage leben, mit auffälliger Architektur und erstklassigen Annehmlichkeiten.

STAMN YUNI befindet sich in der neuen Dubai Innenstadt von Jumeirah Garden City. Eingebettet zwischen dem malerischen Strand Jumeirah und den Wolkenkratzern der Sheikh Zayed Road (E11) befindet sich dieses Projekt direkt vor der Haustür des Museums der Zukunft, der Dubai Mall, der Finanznabe von DIFC und dem World Trade Center. Es ist auch ein einfacher Spaziergang zur Dubai Metro.

Nautis Residences ist eine neue herausragende Entwicklung auf den legendären Dubai-Inseln. Diese maßgeschneiderte Sammlung von Residenzen bietet erstklassige Annehmlichkeiten und luxuriöse Inselleben, nur einen Katzensprung von Dubais berühmtesten Sehenswürdigkeiten wie Burj Khalifa und Dubai Mall.

Darüber hinaus bereiten wir uns vor, unser viertes Projekt – MIA TOWER, neben der Crystal Lagoon in Meydan Horizon, zu starten, bietet 1BR, 2BR, 3BR und andere Gerätetypen, mit voll möblierten Handover.

MIA TOWER ist eine hochwertige Wohnentwicklung von STAMN, im Zentrum von Meydan Horizon, Dubai. Als umweltfreundlicher Wohnturm im Herzen der Stadt positioniert, stellt das Projekt einen neuen Maßstab für das urbane Leben dar.