Aufenthalt STAMN ONE

Projektstandort

STAMN ONE befindet sich in Jumeirah Garden City, im Herzen von Dubai. Es handelt sich um einen Freiraum, der kürzlich Investitionen für alle Nationalitäten eröffnet hat. Es ist im ersten Bezirk von Dubai, oder „erster Ring“ und hat großes Entwicklungspotenzial. In der Nähe von Dubai Downtown und dem DIFC Financial Center, STAMN ONE ist attraktiv für Berufstätige positioniert.

Es liegt direkt gegenüber dem Museum der Zukunft, zwischen dem malerischen Strand von Jumeirah und den Wolkenkratzern der Sheikh Zayed Road (E11), in der Nähe des DIFC Financial Center, des Kongress- und Messezentrums, des World Trade Centers, City Walk, La Mer Beach, Dubai Mall, Dubai Frame und Garden Glow. Diese überlegene geographische Lage wird durch einfache, bequeme Transport von der nahe gelegenen Dubai Metro ergänzt.

STAMN ONE hat einen atemberaubenden Blick auf die Skyline und eine Vielzahl von Restaurants, kulturellen Erfahrungen und sozialen Hotspots in der Nähe. Grüne Räume sind auch reichlich vorhanden, mit dem familienfreundlichen Al Satwa Park vor der Haustür, mit einem eigenen Kinderspielplatz, Basketballplatz und Joggingbahn. Jumeirah Garden City ist eine Premium-Community in bester Lage, und da sie weiterhin neue Bewohner anzieht, wird in den kommenden Jahren eine starke Kapitalaufwertung erwartet.

Einrichtungen in der Nähe

Transport: In der Nähe von E11 (Sheikh Zayed Road), Emirates Towers Metro Station, Satwa Metro Station, Satwa Bus Station

Einkaufen: City Walk, Dubai Mall, Mercato Einkaufszentrum, Galleria Jumeirah, Satwa Market

Bildung: Jumeira Baccalaureate School, Zayed Bin Sultan Boys School, Westfield Nursery, Citizens British School, Canadian University, Al Wasl Girls School, British Berries Nursery School, Glendale School, etc.

Healthcare: Emirates Hospital Jumeirah, GMC Kliniken Jumeirah, Iranisches Krankenhaus, Allied Medical Center, NMC Medizinisches Zentrum

Parks und Moscheen: Al Satwa Park, Al Satwa Big Moschee, Juma Moschee, Jumeirah Moschee, Obain Bin Kaab Moschee

Sehenswürdigkeiten: Museum of the Future, Dubai Frame, World Trade Center, La Mer Beach, Dubai Garden Glow, Burj Khalifa, Coca Cola Arena

Projekteinführung

STAMN ONE ist ein Meilenstein, der die Entwicklung von STAMN in Dubai markiert. Nach mehr als 30 Jahren Erfolg bei der Entwicklung von ikonischen Immobilien in ganz Asien bringt STAMN sein umfangreiches Know-how in eine der aufregendsten Städte der Welt. Eingebettet in Jumeirah Garden City, eine erstklassige Lage nur wenige Minuten von der Hektik des Dubai Downtown entfernt, ist STAMN ONE eine urbane Oase.

Mit einer Gesamtfläche von 14,519 Quadratmetern und einer Baufläche von 49,472 Quadratmetern verfügt STAMN ONE über insgesamt 77 Einheiten. Auf der Bodenebene gelangen die Bewohner und Gäste über die geräumige, helle Lobby, wo sie einen 5-Sterne-Empfangsbereich und Sicherheit finden. Das Gebäude verfügt über zwei Parkplätze, mit jeder Wohnung einen eigenen Parkplatz zugewiesen. Darüber hinaus gibt es sieben geräumige Wohnböden in diesem niedrigen Dichte, hochwertigen Wohngebäude.

STAMN ONE verbindet moderne Architekturästhetik, während sie dem Wüstenerbe der arabischen Länder treu bleibt. Das Anwesen Echo auf diese kulturellen Wurzeln verfügt über einen ruhigen Dachgarten mit einem exklusiven, eleganten Pool. Die üppigen Gartenbereiche spielen in einen weitläufigen Infinity-Pool und ein Sonnendeck, während es einen dedizierten, separaten Kinderunterhaltung und Spielbereich gibt. Das Anwesen verfügt auch über nächtliche Gehwege, einen gut ausgestatteten Fitnessraum und einen entspannenden Yoga- und Meditationsraum. Fachleute, die in der Nähe arbeiten, können in Minuten zu Hause sein, bereit, in dieser ruhigen Umgebung zu entspannen.

STAMN ONE zielt darauf ab, Komfort und Harmonie im Herzen der Stadt zu schaffen. Im Einklang mit dem Dubai 2040 Urban Master Plan wird STAMN ONE die Lebensqualität seiner Bewohner durch die Qualität seiner Residenzen und seiner öffentlichen Räume verbessern.

Käufer können aus Studio-, 1-Bett- oder 2-Schlafzimmer-Konfigurationen wählen, alle auf außergewöhnlich hohe Standards fertig. Der sichere Zugang zum Gebäude wird durch ein fortschrittliches intelligentes Heimsystem ergänzt, das den Insassen Ruhe bietet. Diese High-End-Systeme umfassen „Smart-Features“, einschließlich Türschlösser, Vorhänge, Lichtsteuerung, Klimaanlage, Surround-Sound-Musiksteuerung mit Bluetooth-Lautsprechern und Sprachaktivierung. Diese Aspekte können auch durch eine Smartphone-Anwendung intelligent gesteuert werden. Zu den weiteren Wohneinheiten gehören Panoramabalkone, private Swimmingpools und Gartenhöfe.