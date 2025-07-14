  1. Realting.com
Wohnung in einem Neubau Lyvia by Palace - Emaar

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$580,245
MwSt.
;
Premium Premium
20 1
ID: 32694
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 22.10.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Über den Komplex

Lyvia by Palace — Emaar, Dubai Creek Harbour
Waterfront wonen, verfijnd door design. Lyvia brengt Palace-branded elegantie naar Dubai Creek Harbour met serene, lichtovergoten interieurs, vloeiende architectuur en naadloze binnen-buitenruimtes. Kies uit 1–3-slaapkamerappartementen en 3-slaapkamer townhouses, georiënteerd op weidse creek- en skyline-zichten tussen landschappelijke promenades en wellness-gerichte voorzieningen. Minuten van Creek Marina en Ras Al Khor verenigt Lyvia natuur en stadscomfort—gemaakt voor comfort, privacy en blijvende waarde. Registreer uw interesse vandaag.

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Video-Review von wohngebäude Lyvia by Palace - Emaar

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
