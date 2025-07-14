Wohnung in einem Neubau Lyvia by Palace - Emaar

Lyvia by Palace — Emaar, Dubai Creek Harbour

Waterfront wonen, verfijnd door design. Lyvia brengt Palace-branded elegantie naar Dubai Creek Harbour met serene, lichtovergoten interieurs, vloeiende architectuur en naadloze binnen-buitenruimtes. Kies uit 1–3-slaapkamerappartementen en 3-slaapkamer townhouses, georiënteerd op weidse creek- en skyline-zichten tussen landschappelijke promenades en wellness-gerichte voorzieningen. Minuten van Creek Marina en Ras Al Khor verenigt Lyvia natuur en stadscomfort—gemaakt voor comfort, privacy en blijvende waarde. Registreer uw interesse vandaag.