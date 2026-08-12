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Wohnungen mit Swimmingpool in den Vereinigten Arabischen Emiraten

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Dubai
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Schardscha
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Adschman
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Abu Dhabi
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Wohnung 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Premium Premium
Wohnung 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 68 m²
Stockwerk 7/13
STAMN YUNI befindet sich in der neuen Dubai Innenstadt von Jumeirah Garden City. Eingebettet…
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Bauherr
Stamn
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Wohnung 8 zimmer in Deira, Vereinigte Arabische Emirate
Premium Premium
Wohnung 8 zimmer
Deira, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 129 m²
Stockwerk 6/12
Nautis Residences ist eine neue herausragende Entwicklung auf den legendären Dubai-Inseln. D…
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Stamn
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Penthouse 11 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Premium Premium
Penthouse 11 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 11
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 3 628 m²
Stockwerk 58/85
Der S Tower | Ultra-Luxury Ready Living✨ Ultra-Luxury Full-Floor 5BR PenthouseTreten Sie in …
$15,09M
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Sobha Realty
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Wohnung 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
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Wohnung 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 63 m²
Stockwerk 3/13
STAMN YUNI befindet sich in der neuen Dubai Innenstadt von Jumeirah Garden City. Eingebettet…
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Stamn
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Wohnung 2 zimmer in Ghanadhah, Vereinigte Arabische Emirate
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Wohnung 2 zimmer
Ghanadhah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Stockwerk 5/6
Wohnung mit vollem Meerblick und Sonnenuntergang Aussicht von der TerrasseJacob & Co. Beachf…
$1,14M
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Privatverkäufer
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Studio in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 2/8
Eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit in Azizi Beach Oasis (Mirage 1) in Dubai Studi…
$199,343
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Privatverkäufer
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Wohnung 3 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Stockwerk 2/10
Luxus-Wohnung mit einer Fläche von 146,9 qm. in der 2. Etage auf Al Reem Island in Abu Dhabi…
$763,256
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 Schlafzimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 6
Eltiera Heights ist erste Wohnentwicklung in Jumeirah-Inseln – eine Adresse bekannt für sein…
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Wohnung 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 19 m²
Stockwerk 42
Hochwertige große Wohnung mit Infinity-Pool auf dem Dach, einer großen Terrasse, Fitnessstud…
$3,43M
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Wohnung 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 187 m²
Stockwerk 7
Atemberaubende Wohnung mit Resort-ähnlichen Annehmlichkeiten, schattigen Entspannungsbereich…
$1,34M
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Wohnung 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 6/8
Beach Oasis by Azizi ist ein prestigeträchtiger Wohnkomplex im beliebten Stadtteil Studio Ci…
$284,029
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Wohnung 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 272 m²
Stockwerk 49/77
Hochwertige Wohnung mit privater Terrasse, Infinity-Pool, erstklassigem Fitnessstudio und Ki…
$2,66M
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Wohnung 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 59 m²
Stockwerk 8/46
Ein erstklassiger Wohnkomplex im Stadtteil Dubai Motor City, bestehend aus drei Türmen, die …
$316,500
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Wohnung 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 79 m²
Stockwerk 7/8
Charmante Wohnung mit atemberaubendem Meerblick, Schwimmbad, Fitnessstudio und Yogabereichen…
$692,966
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Wohnung 6 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 6 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 176 m²
Stockwerk 14
Eine außergewöhnliche Wohnung am Meer mit atemberaubenden Panoramas, erstklassigen Fitnessei…
$1,45M
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Wohnung 3 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 10
Luxuswohnung mit Panoramablick auf das Meer, Resort-ähnlichen Annehmlichkeiten, privatem Str…
$485,966
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Wohnung 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 113 m²
Stockwerk 3/9
Luxuriöse 1-Zimmer-Wohnung am Wasser bei Mina by Azizi Erleben Sie Komfort und Eleganz in…
$1,17M
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Wohnung 8 zimmer in Deira, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 8 zimmer
Deira, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Stockwerk 5/12
Nautis Residences ist eine neue herausragende Entwicklung auf den legendären Dubai-Inseln. D…
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Stamn
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Studio 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 11/33
Projekt - SAAS HILLSStandort: Dubai Science ParkGeplanter Liefertermin - IV 2027Saas Hills i…
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Wohnung 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 303 m²
Stockwerk 5/10
Erstklasse-Apartment mit Schlüsselfertigkeit und einer großen Terrasse, einem atemberaubende…
$1,41M
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Wohnung 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 446 m²
Stockwerk 3/45
Im Herzen von Business Bay wird ein architektonisches Meisterwerk geboren, das die Grenzen z…
$10,51M
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Wohnung 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 160 m²
Stockwerk 27
Premium-Apartment mit Sauna und Dampfbädern, offenen Freizeitplätzen und Spielplätzen für Fa…
$1,16M
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Wohnung 1 zimmer in Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 zimmer
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Eine Investition, die für Sie arbeitet, liegt im Herzen der dynamischen VAE, im vielversprec…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 Schlafzimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 809 m²
Stockwerk 3/5
Eine einmalige Gelegenheit für InvestorenAb $111,400Hohes Kapitalwachstumspotenzial + stabil…
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Wohnung 5 zimmer in Deira, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 5 zimmer
Deira, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Stockwerk 1/12
Nautis Residences ist eine neue herausragende Entwicklung auf den legendären Dubai-Inseln. D…
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Wohnung 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Stockwerk 3
Anspruchsvolle Wohnung mit Concierge-Service, Fitnesscenter, Pool und Sky Leisure Einrichtun…
$819,605
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Wohnung 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 20/102
BAYZ 102 von Danube Properties – Die Verkörperung von Luxus in Business Bay BAYZ 102 ist …
$684,671
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Wohnung 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 15/33
Jade Tower by Tiger – Moderne Apartments im Majan-Gebiet Die Jade Tower by Tiger ist ein …
$295,574
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Wohnung 5 zimmer in Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 5 zimmer
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 140 m²
Stockwerk 9
Elegante, neu gebaute Wohnung mit atemberaubendem Blick auf den Kanal, erstklassigem Fitness…
$1,15M
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Studio 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 3/17
1BR in Azizi Arian — Stil und Komfort im Herzen von Jebel AliGeräumige Ein-Zimmer-Wohnung in…
$264,401
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Eigenschaftstypen in den Vereinigten Arabischen Emiraten

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1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
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