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Wohnungen am See in den Vereinigten Arabischen Emiraten

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Dubai
2632
Schardscha
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Adschman
37
Abu Dhabi
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28 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 Schlafzimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 6
Eltiera Heights ist erste Wohnentwicklung in Jumeirah-Inseln – eine Adresse bekannt für sein…
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Wohnung 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 19 m²
Stockwerk 42
Hochwertige große Wohnung mit Infinity-Pool auf dem Dach, einer großen Terrasse, Fitnessstud…
$3,43M
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Wohnung 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 160 m²
Stockwerk 27
Premium-Apartment mit Sauna und Dampfbädern, offenen Freizeitplätzen und Spielplätzen für Fa…
$1,16M
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 105 m²
Stockwerk 25
Charmante Wohnung im Mittelgeschoss mit Pool am Infinity-Rand, Yoga-Pavillon und Blick auf d…
$703,336
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Wohnung 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dubai Palm Jumeirah Beschreibung   PASSO Residences – Palm Jumeirah, Dubai Die P…
$1,21M
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ISB Global Immobilien
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Wohnung 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Stockwerk 22
Erstklasse-Wohnung mit Spa-Center, Himmelslaufbahn, Yogagarten, Fitnessstudio und Einkaufsbe…
$1,34M
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Wohnung 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 171 m²
Stockwerk 13
Exquisite Wohnung am Wasser mit atemberaubender Terrasse mit Kanalblick, privatem Pool, Fitn…
$2,80M
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Wohnung 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Stockwerk 33
Atemberaubende Stadtwohnung mit Sky Pool, erstklassigem Fitnessstudio und einer einzigartige…
$1,41M
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Wohnung 2 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 53 m²
Stockwerk 9
Erstaunliche Wohnung am Meer mit privater Terrasse, Marina-Promenade sowie kulturellen und F…
$328,659
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Wohnung 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
Stockwerk 6
Charmante Wohnung mit Zugang zum Infinity-Pool, Wellness-Zonen und einem privaten angelegten…
$846,835
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Wohnung 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 10 m²
Stockwerk 22
Erhöhte Stadtwohnung mit Sky Leisure Facilities, Spa-Center, Podium-Pool, Geschäften und Con…
$883,050
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Wohnung 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 140 m²
Stockwerk 10
Attraktive Wohnung mit hochwertigen Oberflächen, Lifestyle-Fitnesszonen und ruhigen grünen I…
$1,03M
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Wohnung 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 m²
Stockwerk 22
Atemberaubende Wohnung mit Panoramapool, Einkaufsstraße, erstklassigem Fitnessstudio und Fre…
$1,27M
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Wohnung 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Stockwerk 22
Ultra-Luxus-Apartment mit Zugang zum Sky-Pool, Fitnessstudio, Wellness-Spa und Unterhaltungs…
$1,46M
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Wohnung 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 252 m²
Stockwerk 34
Prestigeträchtige Wohnung am Wasser mit privatem Pool und Blick auf den Kanal, Spa-Center, F…
$5,45M
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Wohnung 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 160 m²
Stockwerk 41
Wunderbare Wohnung am Wasser mit Infinity-Pool, erstklassigen Fitnesseinrichtungen und sozia…
$1,18M
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Wohnung 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 740 m²
Herrliche Immobilie zu verkaufen.. Top Investition in Dubai Markt.. KEIN AGENT FEEAl Wasayef…
$321,342
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Wohnung 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 17/100
Erleben Sie einen unvergleichlichen Lebensstil bei Burj Binghatti Jacob & Co Residences, wo …
$2,41M
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Wohnung 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 39 m²
Etagenzahl 12
Wohnsiedlung – DAMAC Hills, Dubai, VAE (Vereinigte Arabische Emirate)
$152,714
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Wohnung 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Stockwerk 53/100
Das Burj Binghatti Jacob & Co Residences begrüßt Sie im Herzen der Business Bay mit dem höch…
$3,85M
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Wohnung 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 313 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – DAMAC Lagoons, Dubai, VAE (Vereinigte Arabische Emirate)
$743,820
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Wohnung 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 901 m²
Al Waseef Real Estate Company announces the largest commercial projects in the Gulf, where t…
$367,637
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Wohnung 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Stockwerk 83/100
Im Herzen der Business Bay, Burj Binghatti Jacob & Co Residences neu definiert die Bedeutung…
$8,54M
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Studio 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 20/28
Ort: JLT (Jumeirah Lakes Towers) 安 Fertigstellung: 2023 Zahlungsplan: 50 % im Bauprozess 24…
$217,000
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Penthouse 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Stockwerk 100/100
Im Herzen von Dubai Creek Harbour gelegen, bieten diese brandneuen Apartments eine außergewö…
$48,04M
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Wohnung 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 116 m²
Etagenzahl 37
Wohnsiedlung – Jumeirah Lake Towers (JLT), Dubai, VAE (Vereinigte Arabische Emirate)
$830,872
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Wohnung 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 742 m²
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$339,315
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Wohnung 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 235 m²
Etagenzahl 38
Wohnsiedlung – Jumeirah Lake Towers (JLT), Dubai, VAE (Vereinigte Arabische Emirate)
$1,76M
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Eigenschaftstypen in den Vereinigten Arabischen Emiraten

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1 Zimmer
2 Zimmer
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