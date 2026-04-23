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Wohnungen in Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate

3 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Wohnungen am Wasser in bester Lage in Abu Dhabi Dieses Wohnprojekt befindet sich in einer Wo…
$656,518
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Wohnung 3 zimmer in Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Stockwerk 6/12
Investitionen in Immobilien Abu Dhabi – Sobha City mit Wohnungen und Villen am Ufer in Al Ba…
$953,050
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Wohnung 2 zimmer in Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Wohnungen am Wasser in bester Lage in Abu Dhabi Dieses Wohnprojekt befindet sich in einer Wo…
$368,777
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Immobilienangaben in Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate

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